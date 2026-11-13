Траян Сарафов пред БНТ: Никола Цолов накара цяла България да мечтае и да вярва, че невъзможното е възможно

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Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул Рейсинг и Рейсинг Булс през сезон 2027 във Формула 1. Решението остави българския талант извън титулярния състав за следващата година, но му осигури възможност да работи в непосредствена близост до едни от най-добрите пилоти и специалисти в световния автомобилен спорт.

За перспективите пред 19-годишния българин, решението на Ред Бул и историческото му участие в свободната тренировка за Гран при на Мексико разговаряхме с един от най-разпознаваемите коментаторски гласове на Формула 1 у нас - Траян Сарафов.

Сарафов има близо две десетилетия опит в отразяването на автомобилните спортове и е познат на зрителите с работата си на коментаторския пулт. В своя YouTube канал "Зад волана“ той предлага анализи и коментари за Формула 1, като следи отблизо и развитието на Никола Цолов.

- Траяне, Никола Цолов ще бъде резервен пилот на двата отбора на Ред Бул през 2027 година, въпреки очакванията за титулярно място. Как оценяваш това решение и доколко силният сезон на Лиъм Лоусън е повлиял на избора?

- На първо място е изключително важно да акцентираме върху факта, че Никола ще бъде резервен пилот и на Ред Бул Рейсинг, и на Рейсинг Булс. Това е от огромно значение, защото му отваря великолепни перспективи да натрупа опит и знания, до които досега не е имал подобен достъп. Говорим за информацията, свързана с изграждането на стратегията за всеки състезателен уикенд, работата на титулярните пилоти и възможността да бъде близо до механиците и всички ключови фигури в двата отбора.

Това ще му позволи още отсега да започне да обединява хората около себе си. Никола притежава изключителен талант, харизма и чар. Близостта до всички тези специалисти ще му помогне да развие качествата си на още по-високо ниво.

Разбирам разочарованието на всички от решението. Аз също го изпитвам. Но не трябва да губим голямата картина. Самият факт, че Никола със своите качества, умения и скорост задържа дискусията за титулярното място до средата на ноември, говори страшно много. Срещу себе си той има изключително солиден конкурент.

С цялото ми уважение към Лиъм Лоусън, резултатите, които постигна, са много важни за Рейсинг Булс, който прави исторически сезон. Решението е било изключително трудно. Това, че разговорите продължиха толкова дълго, е достатъчно показателно за интереса на Ред Бул към Никола и най-вече за оценката на неговите умения.

- Системата на Ред Бул е известна с динамичните промени в пилотските си състави. При какви обстоятелства можем да видим Никола на стартовата решетка още през 2027 година?

- Сценариите са няколко. В автомобилния спорт често се случват непредвидени ситуации, които отварят възможности за резервните пилоти. Видяхме подобен сценарий и през този сезон, когато контузия на Исак Хаджар по време на лятната пауза доведе до промени в съставите. Лиъм Лоусън получи възможност да кара редом до Макс Верстапен, а Юки Цунода се завърна в Рейсинг Булс.

Ако подобни обстоятелства възникнат и през следващата година, това би могло да отвори вратата за по-ранен дебют на Никола Цолов.

- На 30 октомври 2026 година Никола записа историческо първо участие в свободна тренировка във Формула 1 преди Гран при на Мексико. Ти коментира този момент за българските зрители. Какво изпита тогава?

- Това беше подарък, за който дори не съм мечтал. Дори сега се вълнувам изключително много, когато ме връщате към онзи уикенд.

Много трудно се спеше. Честно казано, имаше и своеобразно емоционално изтощение преди втората свободна тренировка в петък. Просто защото онези 60 минути бяха магически и бяха свързани с емоции, за които дори не сме мечтали.

Исках този момент никога да не свършва. Когато дойде време за втората свободна тренировка, която заради часовата разлика с Мексико беше около полунощ българско време, открихме ефира, преминахме към трасето и за съжаление вече не видяхме името на Никола Цолов в системата за отчитане на времената, както беше в първата сесия.

Това беше забележителен момент. И мисля, че човек дори не е необходимо да бъде почитател на моторните спортове, за да оцени неговото значение. Никола се превърна в пример за подражание за страшно много хора. Пример за работна етика, постоянство и устойчивост. Особено през последната година той затвърди убеждението ми, че имаме сънародници, които могат да се представят изключително добре на най-високата световна сцена.

- В YouTube канала си "Зад волана“ сподели философията на Никола, че човек може да контролира единствено това, което зависи от него. Как това мислене му помага да се справя с напрежението?

- Това са универсални качества, приложими не само в автомобилните спортове, но и в живота. От фундаментално значение е да можеш да насочиш енергията си към нещата, които действително можеш да промениш.

Тук не става въпрос само за физическата подготовка на Никола, която през тази година достигна следващо ниво, нито единствено за скоростта му на пистата, която показа и в Мексико.

Говорим за психическа устойчивост. Работата, която той свърши в психологически аспект, включително сътрудничеството му с Милена Хаджииванова, го постави в положение, в което дори съперниците му оценяват колко силен е в това отношение.

В моторните спортове, както и в живота, понякога най-високата оценка не е тази, която сам си даваш, а признанието на конкурентите ти. И Габриеле Мини, и Рафаел Камара, както и целият падок на Формула 2, оценяват способността на Никола да се възстановява изключително бързо след тежки ситуации. Гран при на Азербайджан беше великолепен пример за това. Спомнете си как започна състезателният уикенд, какво се случи през втория ден и каква огромна емоция преживяхме в основното състезание.Всичко това се анализира изключително внимателно от екипа на Ред Бул, когато се вземат решенията за развитието на неговата кариера.

Затова си мисля, че народната поговорка "Всяко зло за добро“ никога не е звучала по-актуално.

- През 2027 година Цолов ще работи на симулатор, ще участва в тестове и ще трупа опит в двата отбора. Кое ще бъде най-голямото предизвикателство пред него?

- За него най-голямото предизвикателство ще бъде да овладее желанието си да седне зад волана на болида и да се състезава. (смее се)

Това според мен е основният аспект, защото Никола много обича моторните спортове. Той обича да се състезава, обича адреналина, но също така е изключително отдаден на самоанализа. Бил съм свидетел на ситуации, в които състезанието във Формула 2 е приключило, пилотите вече са си тръгнали, а Никола продължава да прави разбор със своя инженер.

Това са неща, които се виждат, знаят се в падока и правят огромно впечатление. Подобно поведение е характерно за най-великите пилоти в историята на Формула 1 - Макс Верстапен, Люис Хамилтън, Себастиан Фетел, Михаел Шумахер и Мика Хакинен.

Тук не става въпрос за някаква форма на патриотизъм или желание да превъзнасяме "нашето момче“. Става въпрос за внимателен анализ на това, което виждаме.

Имаме изключителната възможност да следим отблизо развитието на Никола и неговия екип. Това, за което говорим, са преки впечатления. Той е един млад джентълмен, който накара цяла България да мечтае и да вярва, че невъзможното понякога е възможно.

- През годините си наблюдавал развитието на таланти като Исак Хаджар, Лиъм Лоусън, Арвид Линдблад, Оли Беърман, включително и световния шампион - Кими Антонели. С какво Никола се отличава от тях и кога очакваш България да има първия си редовен пилот във Формула 1?

- Имаме страхотна публика в България, която е запалена по Формула 1 от десетилетия. В някои отношения тя е дори по-активна от публиката в държави, които са били домакини на Гран при. Ние никога не сме имали такова състезание, но интересът е колосален. За мен обаче не е толкова важно кога точно Никола ще направи своя дебют. Много по-интересен ми е самият процес.

Всяко пътуване има крайна цел, която е водеща за мотивацията. Но ние имаме изключителната възможност да бъдем съвременници на Никола Цолов и да наблюдаваме отблизо целия му път.

Убеден съм, че всички вече очакват с нетърпение състезанията във Формула 2 в Катар и Абу Даби. След това ще се вълнуваме от зимната подготовка и от възможността Никола отново да седне зад волана на болид от Формула 1. На фона на всичко, което се случва у нас и по света, тази история ни дава възможност да се откъснем от ежедневието и да погледнем към нещо, което доскоро изглеждаше немислимо.

Българин да кара във Формула 1 само по себе си е забележително. Ако трябва да направя прогноза, логиката сочи към 2028 година. Но никой от нас няма достъп до точните условия в договора на Никола и не трябва да спекулираме. Най-логичният сценарий би бил той да изпълнява ролята на резервен пилот през 2027 година, а в договора му да има клауза, която да му осигури титулярно място през 2028-а.

Това е заключение, до което можем да стигнем по пътя на логиката. Означава ли обаче, че действително е така? Не. Единствено Никола или Ред Бул могат да потвърдят подобна информация. Всички гледаме към 2028 година, но не знаем какво може да се случи още през 2027-а. Спомнете си как започна кариерата на Лиъм Лоусън във Формула 1. Той също получи възможност в хода на сезона заради непредвидени обстоятелства около Даниел Рикардо. Можем ли да предвидим как ще се развият събитията през следващата година? Невъзможно е. Затова е изключително важно Никола да продължи да усеща подкрепата на българската публика. Този период е труден както за него, така и за семейството му.

Трябва да се опитаме да открием положителното в ситуацията, защото такова има. Историята на Формула 1 многократно го е доказвала. Едно от най-хубавите качества на българите е способността ни да заставаме един до друг в трудни моменти.

Убеден съм, че Никола ще насочи цялото си внимание към това как да увеличи шансовете си през 2027 година. А подкрепата, която можем да му дадем, е от изключително голямо значение.