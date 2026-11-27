Никола Цолов даде седмо време в свободната тренировка от Гран при на Катар във Формула 2, постигайки обиколка за 1:38.460 минути с гумите хард. Българският пилот на Кампос излезе два пъти от пистата във финалните си опити и не успя да подобри времето си.

Цолов е втори в класирането на шампионата със седем точки зад Рафаел Камара, който ще довърши сезона във Формула 1. Така основен съперник на българина за титлата става изоставащият с 11 точки Алекс Дън. В тренировката Цолов бе с 0.163 секунди по-бърз от ирландеца от Родин.

Най-бърз в обедната сесия бе съотборникът на Дън - Мартиниус Стеншорн, който записа обиколка за 1:38.030 минути. Втори бе Джошуа Бенет с 1:38.145 минути, а трети се нареди Дино Беганович с допълнителна десета пасив.

Квалификацията за Гран при на Катар е насрочена за 17:00 часа българско време.