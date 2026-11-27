Няма арестуван български гражданин, нито гражданин, който да се намира в болнично заведение, заяви генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева в „Денят започва“ след сблъсъците на мача между Олимпик Марсилия и Левски.

"Първите сигнали постъпиха още при започването на мача. Бяхме в постоянен контакт с български граждани, които са на място, както и с техни близки в България, които, виждайки клипове в социалните мрежи и в медиите за случващото се, ни потърсиха за съдействие. По първоначална информация са пострадали 11 български граждани, като на 6 от тях е оказано съдействие на място на стадиона, а други 5 са били откарани в различни лечебни заведения в Марсилия. По официални данни от френската полиция към момента няма нито арестуван български гражданин, нито гражданин, който да се намира в болнично заведение", коментира Надя Живкова-Ванева, генерален консул на България в Лион.

За начина, по който българското консулство оказва помощ на пострадалите Ванева заяви:

"Подхождаме индивидуално към всеки случай. Едни пътуват организирано, други – с различни видове транспорт, както с наземен, така и с въздушен транспорт. Абсолютно с всеки български гражданин, който ни е потърсил, сме осъществили контакт, чули сме се и с близките им. Тези, които бяха на мача и около стадиона, бяха ескортирани от специалните полицейски части за борба с масовите безредици. На други, които се намираха в болнични заведения, е оказан полицейски ескорт. Лично съм разговаряла с трима от българските граждани, които се намираха в две от болниците в Марсилия. Знам, че някои от тях са били зашити и са имали наранявания. Лично ми разказаха своята версия за случилото се."

Политически реакции след ексцесиите на мача в Марсилия

"От българска страна трябва да настояваме за абсолютно пълно изясняване на ситуацията. Абсолютно недопустимо е това, което се вижда на клиповете в социалните мрежи и в медиите. Категорично осъждаме случилото се и искам да изразя своята съпричастност към всички пострадали и техните близки, като им пожелая възможно най-бързо възстановяване", каза още Надя Живкова-Ванева.

Вижте повече в разговора!