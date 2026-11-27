В Германия беше проведен експеримент, който трябваше да провери дали една община може да се справи при мащабно и продължително прекъсване на електрозахранването. Тестът се проведе в баварската община Фухстал, където два района с около 1450 домакинства бяха изключени от електропреносната мрежа.

Първоначалният план предвиждаше експериментът да продължи 6 часа, като се разчита единствено на енергия, генерирана от алтернативни източници. Заради облачното време и липсата на вятър властите взеха решение тестът да продължи едва два часа. Независимо от преждевременното приключване, експериментът беше определен като успешен.