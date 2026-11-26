Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че срещата на върха на ЕС в Брюксел няма да продължи и в петък. Според него европейските лидери ще се опитат да постигнат споразумение по бюджета на общността до края на тази година.

Европейският съюз ще направи стратегическа грешка, ако ореже бюджета си, заяви тази вечер в Брюксел френският президент.

"Постигането на споразумение /по бюджета- б.р/ не е самоцел и няма да подпиша небалансирано споразумение", заяви Еманюел Макрон пред журналисти, които отразяват срещата на върха на Евросъюза. Той посочи, че ключов приоритет на Франция е защитата на нейните фермери.

Макрон изтъкна, че не трябва да има "и едно евро" по-малко за страната му в бюджета за Обща селскостопанска политика. Френският лидер заяви, че не трябва да се създават съмнения и пречки по темата за помощта за Украйна, поставена под въпрос от редица кандидати за президентското кресло в Париж.

Макрон отвърна на критики на претендентката Марин льо Пен по повод преговорите по бюджета на Евросъюза.