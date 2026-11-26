Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Това заяви президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод ексцециите преди и по време на мача "Левски" - "Олимпик Марсилия" в Марсилия.

Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници! Това поведение е недопустимо, допълва държавният глава.

Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност.

Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите, пише още Илияна Йотова.

Президентът поздрави и българските баскетболни национали за победата над Дания.