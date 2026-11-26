Създава се кризисен щаб между "Топлофикация", Столична община и висшите учебни заведения за проблема с отоплението в студентските общежития. Това каза кметът на София Васил Терзиев след спешна работна среща за решаване на проблема, организирана по инициатива на Терзиев.

По думите на кмета, най-сериозният проблем остава остарялата и неремонтирана мрежа на "Топлофикация".

Васил Терзиев, кмет на София: "Фактите говорят за това, ако миналата година по същото време сме имали 118 аварии, в момента са 500. Състоянието на цялата мрежа на ТЕЦ, която над 90% не е рехабилитирана през годините и тръбите са на десетки години, води до това, че има много аварии, които догодина ще са още по-зле, ако не бъдат взети спешни мерки. Общо за това разделихме това какво трябва да се случи на краткосрочни мерки, средносрочни и дългосрочни. За дългосрочните сме говорили много през последните седмици. Това, че трябва да се направят изключително големи инвестиции в дружеството, за да може то да бъде закрепено финансово, да може да бъде подменена мрежата. Средносрочно имаме план за това какво трябва да се случи до следващия отоплителен сезон, кои участъци трябва да се ремонтират, какви други инвестиции трябва да бъдат направени, за да може да не страдаме от този проблем и мрежата да бъде в значително по-добро състояние."

От "Топлофикация" са започнали разговори за наемане на допълнителни хора и техника, за да бъдат отстранявани по-бързо авариите.

Петър Петров, изп. директор на "Топлофикация София": "Дори със собствения ресурс, добре концентриран такъв, смятам, че значително напреднахме от последното изслушване, което имахме в Общинския съвет. Над 50 аварии са отстранени в рамките на седмица и половина. В тази връзка в момента спрените участъци са около 55 броя. За сравнение бяха 89 по време на изслушването и възникнаха над 20 аварии за периода от тогава до сега."

Все още обаче не са отстранени около 500 аварии по мрежата. В момента на терен има над 200 човека, екипите с тежка механизация са над 15, обясни Петров.

Петър Петров, изп. директор на "Топлофикация София": "Ситуацията, разбира се, че е тежка. Правим всичко възможно да се справим с нея. Ако търсим крайното и трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата. Това, което вече сме стартирали. Приветствам Общинския съвет като представител на собственика на дружеството да приеме нашите бизнес план и решенията, които предлагаме, а именно да подменим максимално много трасета за следващата година, за да може да не се налага да водим тези разговори допълнително."

По думите на Петров, засегнати са около 2% от всички клиенти на "Топлофикация" и крайни потребители на дружеството.

Вчера от Министерството на образованието и науката създадоха кризисна група, а Столичната община и "Топлофикация София" си размениха критики за ситуацията.