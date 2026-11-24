Министерството на образованието и науката определя като безотговорно поведението на Столичната община и „Топлофикация София“, които оставят стотици студенти без парно и топла вода през отоплителния сезон. Въпреки отправените запитвания от министерството, общината не е предоставила ясна информация кога проблемите ще бъдат решени. Недопустимо е МОН, ръководствата на университетите и потърпевшите студенти да бъдат държани в неведение, се посочва в съобщение на пресцентъра на ведомството.

От министерството отбелязват, че поведението на Столичната община дава основание да се допусне, че някой съзнателно не решава проблема и се опитва да използва справедливото недоволство на студентите за политически цели.

На 6 ноември министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев постави проблема на среща с кмета на София Васил Терзиев. Тогава кметът пое ангажимент да предостави информация и график за възстановяване на отоплението и топлата вода в засегнатите общежития. В края на същия ден той информира МОН, че проблемите са отстранени и топлоподаването е възстановено.

Близо три седмици по-късно обаче ситуацията не само не е трайно решена, но проблемите се повтарят и задълбочават. В част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично се възстановява и прекъсва.

През последните дни министър Георги Вълчев нееднократно е търсил връзка с кмета Терзиев, но МОН все още не разполага с конкретна информация за мащаба на проблема, причините за продължаващите прекъсвания и сроковете за окончателното му решаване.

Заради спешността на ситуацията и липсата на информация от Столичната община и „Топлофикация София“ от днес в МОН се създава кризисна работна група, съобщават от ведомството. Ще бъдат проучени всички възможности за осигуряване на нормални битови условия за засегнатите студенти.

Събира се информация от висшите училища за броя на засегнатите стаи и настанените в тях студенти. Ще бъде направена оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията, за да се установи дали е възможно безопасното използване на допълнителни отоплителни уреди.

Паралелно ще бъдат проучени възможностите за осигуряване на финансиране за закупуването им. От МОН уточняват, че подобно решение ще изисква значителен финансов ресурс и ще доведе до допълнителни разходи за електроенергия. Освен това то може да бъде само временна мярка и няма да реши проблема с липсата на топла вода.

От министерството очакват Столичната община и „Топлофикация София“ да насрочат официална среща с представители на МОН, ректорските ръководства и Националното представителство на студентските съвети.

„Студентите не могат да бъдат оставени да посрещнат зимата без нормални условия за живот“, заявяват от Образователното министерство.

Още в нчалото на ноември ректорите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Техническия университет – София и Медицинския университет – София настояха за незабавно възстановяване на топлата вода и включване на парното в общежитията в Студентския град. Това се посочваше в съобщение, публикувано на сайта на Софийския университет.