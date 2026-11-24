Прощаваме се с ловчанския митрополит Гавриил. От сутринта стотици хора се събират в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, за да си вземат последно сбогом с владиката.

патриарх Даниил: „Той не живя за себе си, не трупаше за себе си. Вижте какво остави и мисля, че тези негови трудове ще продължат.“

Григорий, врачански митрополит и наместник на Ловчанската епархия: „За Дядо Гавриил може да се говори много. Един много деен архиерей. Знаем неговите трудове, издателската дейност, която развиваше, просветната дейност, храмостроителството. Който бъде избран за Ловчански митрополит, наистина ще трябва да се потруди доста.“

Пламен Христов, областен управител на Ловеч: „Ще го запомним като един смирен човек, един велик за мен духовник – духовник, който отдаде живота си на Българската православна църква.“

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