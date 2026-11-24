Бюджетната комисия обсъжда за второ четене предложенията за данъчни промени.

Продължават дебатите по бюджетните закони. Сред най-важните предложения е въвеждането на данък свръхпечалба в размер на 33% за определени икономически дейности, сред които банковият, застрахователният и хазартният сектор.

Друга промяна предвижда увеличаване на данъчните облекчения за отглеждане на едно или повече деца, като размерът им ще бъде между 5000 и 15 000 лева.

Предвижда се и повишаване на прага за регистрация по ДДС – от 60 000 евро през следващата година до 75 000 евро.

Сред останалите предложения са въвеждането на акциз за свръхмощни автомобили с мощност над 250 киловата, увеличаване на стойността на ваучерите за храна до 200 евро, както и облагане със 7% данък на ваучерите над 102 евро.

Предвижда се също забрана за продажба на домашен алкохол в търговски обекти.

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