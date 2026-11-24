Бурни реакции след изненадващото завръщане на Дженсън Хуанг начело на технологичния гигант „Енвидиа". Акциите на компанията скочиха и издърпаха рязко нагоре и фондовите борси. За ролята на американския президент за обрата в решението на борда на директорите и за въпросите, които остават.

„Легендата се върна!" гласи надписът към този клип от посрещането на Дженсън Хуанг в централата на „Енвидиа" в Санта Клара, Калифорния. Американският президент Доналд Тръмп лично се е намесил за завръщането на Хуанг като е говорил „директно и индиректно" с борда на директорите.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: „Eдно от нещата, които бордът искаше да разбере, е дали има проблем, свързан с националната сигурност. След много проучвания – знаете, занимаваме се с това вече повече от седмица, казахме: „Не, това не е проблем.“

Тръмп е говорил и с Хуанг, който го е уверил, че „ще работи по-усилено отвсякога". Хуанг заяви, че се връща с най-голямо смирение и подновен ангажимент. Той беше отстранен преди по-малко от две седмици от постовете президент, главен изпълнителен директор и член на борда на директорите на „Енвидиа" заради афера с китайската бизнесдама Алис Хуанг, заподозряна за връзки с разузнаването на Пекин. Но според анализатори се оказа твърде голям, за да може технологичната индустрия и не само да се лиши от него.

Джил Лурия, анализатор: „Инвеститорите се тревожеха какво ще стане с развитието на изкуствения интелект без Дженсън Хуанг начело на „Енвидиа" и днес са много облекчени."

Кайл Чан, анализатор: „Подкрепата на Тръмп за Дженсън показва колко важен е бумът в областта на изкуствения интелект за президента. Той иска този бум да продължи, фондовият пазар да се представя добре, и смята, че на това се дължи и успехът му като президент.“

Както и увеличаването на собственото му богатство. Според Би Би Си, Тръмп притежава акции на стойност десетки милиони долари в „Енвидиа". А те се вдигнаха с почти 32% за последните 24 часа, вдигайки пазарната стойност на втората най-скъпа компания в света с почти 1 трилион долара. Бумът издърпа нагоре цялата търговия на фондовите борси в Съединените щати и Азия като изтри голяма част загубите през последните две седмици.



Директната намеса на Тръмп в случая предизвика гневни коментари от страна на редица конгресмени. Остават и въпросите около връзките на компанията с Китай както и около финансирането и регулациите на индустрията на изкуствения интелект и обществената съпротива срещу изграждането на центрове за данни. Хуанг ще се яви на изслушване в Конгреса на 3 декември. Междувременно, министерството на търговията на Съединените щати добави свързаната с Алис Хуанг сингапурска компания „Мегаспийд" в черния си списък, лишавайки я от достъп до американски технологии.