Международната изследователска мисия „Скан пирамидс“ продължава проучването на вътрешността на Голямата пирамида на фараона Хуфу (Хеопсовата пирамида) на платото Гиза, съобщи Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Екипът използва съвременни технологии за акустично сканиране, за да картографира голямата скрита кухина, открита над главната галерия през 2017 г.

Настоящият етап от изследването има за цел да установи точното местоположение и размерите на кухината. Методите са неинвазивни и гарантират запазването на структурната цялост на последното останало от седемте чудеса на античния свят, посочват от институцията. Събраните данни ще допълнят резултатите от предишни изследвания, проведени чрез три независими метода на мюонна радиография.

От началото си проектът „Скан пирамидс“ е постигнал няколко значими археологически открития във вътрешността на Голямата пирамида, сред които и откриването на голямата кухина над главната галерия. Екипът попада и на коридор зад северната стена и успява да заснеме вътрешността му, като прокарва микроендоскоп с диаметър 8 милиметра през тесни отвори между каменните блокове.