Имаше опит за неоторизирана, нерегламентирана, нелегална продажба на билети за „Евровизия 2027“. Това съобщи в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" генералният директор на телевизията Милена Милотинова.

„Това беше спряно. Платформа с регистрация в друга държава се опита да направи подобна продажба. Естествено, сезирахме компетентните органи, взехме мерки и я свалихме“, обясни Милотинова.

Тя подчерта, че билетите ще бъдат пуснати в продажба в началото на 2027 г., а точна информация за това ще има само на официалния сайт.

„Билетите за „Евровизия 2027“ ще бъдат пуснати в началото на следващата година и то през официалния портал. Така че всеки опит за предварителна продажба на билети можем отсега да кажем на зрителите ни и на феновете на „Евровизия“ да считат за фалшив. Продажбата ще бъде широко огласена както в ефира на БНТ, така и в нашите социални платформи и в специалния ни сайт, който създадохме – eurovision2027.bg. От страницата на БНТ има линк към този сайт. На eurovision2027.bg е обяснено как точно феновете на „Евровизия“ могат да се регистрират в платформата Eurofan, за да си закупят билети. Изисква се такава регистрация. Така че - информирайте се само от официалният сайт.“

Организацията на „Евровизия“ тече с пълна сила, отбеляза Милотинова.

„Екипът работи ежедневно, ежечасно, да не кажа и ежеминутно. Работим, естествено, за домакинството на Бургас през месец май.“

По отношение на появилите се спекулации, свързани с напрежението в Черно море, че е възможно домакинството на песенния конкурс да бъде преместено и да не е в Бургас, Милена Милотинова подчерта:

„Имахме подобни запитвания и преди това, още преди да се появят тези спекулации. Отговорихме с официално съобщение от БНТ, Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който всъщност организира „Евровизия“ всяка година заедно със страната домакин, както и Община Бургас, че няма промяна. Работим с пълна сила по организацията на домакинството, което БНТ организира в Бургас.“

Генералният директор на БНТ е поканила Виктория Сваровски да гостува на станата ни за „Евровизия 2027“.

„Поканих Виктория Сваровски, която беше водеща на миналогодишната церемония, да дойде отново в България през май и да бъде един от специалните ни гости на „Евровизия 2027“. Тя има много топло отношение към България, което видях по време на разговора между нас, и реших, че би било много добре да бъде сред специалните ни гости. Наистина много се надявам да успее да дойде и програмата ѝ да позволява това. Но, виждайки начина, по който прие поканата, и топлото ѝ отношение към България, можем да се надяваме."

Сваровски, заедно с Милена Милотинова бяха отличени в церемонията на списание Glamour „Жена на годината“.

На въпрос каква е равносметката за отразяването на предизборната кампания, Милена Милотинова отговори:

„Равносметката беше отчетена и пред Съвета за електронни медии – както от самия Съвет за електронни медии, така и чрез специално поръчано от тях проучване на агенция „Мяра“. То показва, че БНТ е първи избор на зрителите по обективност с 32%, докато останалите частни телевизии в ефира имат общо 25%. Това показва една устойчива тенденция, защото имахме подобен добър резултат и на изборите през април. Също така сме на първо място по доверие – отново устойчив резултат в тази предизборна кампания. Заедно с БНР обществените медии държат първенството по доверие в сектора на електронните медии. Друго, което можем да кажем като равносметка и което беше отчетено и от самия Съвет за електронни медии, е, че специализираното наблюдение на регулаторния орган показва, че по време на кампанията БНТ добре е разграничила двете роли на президента Йотова – като държавен глава и като кандидат за президент. Положили сме огромни усилия да предложим различни платени и безплатни форми и сме имали своевременна реакция при неприемливо поведение на участници в живи предавания.“

Необходима е промяна в законодателството в тази посока, а БНТ е готова да се включи в дебата.

„Ние сме готови отново да влезем в дебат за този текст от Закона за изборите, който регулира предизборните участия по БНТ и БНР. Текстът се отнася и за двете обществени медии. Имаме какво да кажем по въпроса“, каза тя и допълни, че зрителите не заслужават злоупотреба с ефира, с която водещите да се справят в рамките на предаване на живо. „Водещите ни не заслужават да работят под този натиск, на който са подложени – да се налага самите те да вземат решения в ефир. Защото виждате, че често се случва, както и в предишната предизборна кампания, Съветът за електронни медии да сезира Централната избирателна комисия за съдържание в наши предавания, върху което ние имаме ограничен контрол. Нормално е, че няма как в жив ефир да упражняваме наблюдение над събеседниците по начина, по който се изисква от нас. И нас, вас в Сутрешния блок ви се наложи да прекъсвате предизборен разговор по тези причини. Затова си мисля, че тези текстове от закона заслужават сериозен дебат. Още повече ако Изборният закон бъде отворен преди местните избори догодина. Съществуващият текст дава малко изкривена картина на зрителите, а от друга страна, снижава гледаемостта и рейтинга на обществените медии – както на БНТ, така и на БНР. Така че отново сме готови да влезем в дискусия при отваряне на Изборния кодекс, защото имаме какво да кажем, имаме експертиза. Предлагали сме и при други изборни кампании промени в този текст от изборния закон.“

От проучването на „Мяра“ става ясно, че всеки трети избирател се е повлиял от дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров, който БНТ организира.

„Дебатът беше много решаващ. Всъщност БНТ единствена успя да организира този дебат между двамата кандидати на балотажа. Имахме рекордна гледаемост – 1 милион и 40 хиляди гледания в ефир, половин милион на сайтовете ни и половин милион в социалните ни мрежи, което доста добра гледаемост. Дебатът беше очаквано събитие. Можем да кажем, че вероятно беше събитието на месеца и на политическия сезон. Но също така БНТ през октомври отбеляза наистина рекордни рейтинги, включително в дигиталните ни платформи – както на двата сайта bnt.bg и bntnews.bg, така и в социалните ни мрежи.“

Над 21 милиона са гледанията в дигиталните платформи на телевизията - сайтовете bnt.bg и bntnews.bg, както и в социалните мрежи.

„Общият брой гледания на сайтовете bnt.bg и bntnews.bg е над 10 милиона, което представлява ръст от 142% спрямо октомври 2025 година. Общо гледанията в социалните медии на bnt.bg и bntnews.bg са 11,3 млн. Общо 21,3, което е много добър резултат. Така че поздравления за всички колеги, които работиха както по ефирното, така и по дигиталното съдържание. Така че поздравления за всички вас!“

БНТ е не само първа по доверие, но е и своеобразен университет по журналистика, а в петък започна поредната школа за студенти от различни висши учебни заведения - БНТ Академия.

„Можем да кажем, че тук е мястото на тези, които искат да се занимават с телевизия, да работят в телевизията и чиято мечта е телевизията. Съветвам всички тези младежи, които дойдоха от 6 университета – около стотина млади хора бяха в нашето студио в петък – да попият възможно най-много знания. Вярвам в стажантските програми, както и всички вие вярвате, защото мисля, че всички сме започнали от стажантски програми. Аз също съм била стажант в БНТ. В началото започнах в „Добро утро“, в сутрешния блок при Сашо Авджиев, който, за съжаление, вече не е между нас. След това се прехвърлих в новините като репортер, преди да стана водещ на централната емисия. Така че всеки от нас е започнал като стажант. Надявам се бъдещите добри телевизионни водещи и телевизионни репортери да са сред тези млади хора, които бяха в петък в нашето студио и започнаха своя стаж в БНТ. Защото тук могат да получат едни от най-добрите практически умения. В университетите те получават теоретични знания, а при нас могат да придобият практически умения. За отрицателно време, за няколко месеца, могат да научат много за професията. Пожелавам им успех! Да питат, да бъдат смели, да не се отказват от мечтите си.“

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