Паметник на българската азбука беше открит в Лос Анджелис. Реализирането на проекта е резултат от петгодишни усилия на Генералното консулство на България в града и българската фондация „БГФейс“ (BG Face). На церемонията присъстваха представители на българската общност, ученици от българското училище в Лос Анджелис и официални гости.

От Лос Анджелис предава специалният пратеник на БНТ Надя Обретенова.

Откриването беше съпроводено с голямо вълнение сред сънародниците ни, за които паметникът е не само символ на българската писменост, но и знак за съхранената връзка с родината. Според генералния консул на България в Лос Анджелис Бойко Христов проектът има значение както за българите зад океана, така и за американската публика и международната общност.

„Все по-често днес чувахме думите „историческо постижение“. Такова е по много причини. Първо, отне ни 5 години, за да го направим. Второ, значението му за българите тук е огромно, но не само за нашите сънародници, а и за местната аудитория, за американците. Това е един от малкото паметници, посветени на българската азбука извън пределите на България, но същевременно е сред тези, които ще бъдат видени от много хора. Лос Анджелис е световен мегаполис, с огромна международна общност. Над 96 държави са представени тук и хора от целия свят ще могат да видят паметника и да научат повече за най-големия принос на България към световната цивилизация – нашата азбука“, заяви Бойко Христов.

По думите му една от най-емоционалните части на церемонията е била участието на децата от българското училище в Лос Анджелис. Именно за тях и за следващите поколения е създаден и този символ, който трябва да съхранява българската памет и принадлежност далеч от родината.

„Когато създавахме идеята и извървявахме този път, винаги си представяхме как нашите деца ще празнуват 24 май пред този паметник. Днес видяхте прекрасните ученици от българското училище в Лос Анджелис и всъщност това ни направи толкова емоционални и развълнувани“, разказа генералният консул.

Съхраняването на българската идентичност зад океана обаче изисква постоянни усилия. Христов признава, че в голям град като Лос Анджелис асимилацията е реален риск, но подчертава, че сплотеността на българската общност и активността на организациите помагат на децата да запазят връзката си с България.

„Тук човек много лесно може да се асимилира и да загуби своята идентичност. Но хубавото в нашия случай е, че българската диаспора е много обединена и хората милеят за България. Знаете, че имаме българско училище. То също е плод на усилията на българите тук. Инициативи като поставянето на паметника и наградите на Генералното консулство – всички тези неща, които правим заедно като Генерално консулство и диаспора, създават много добра среда. В нея децата, бъдещите български имена със световно значение, могат да научат повече за своята родина и да предадат тази връзка на следващото поколение“, посочи Бойко Христов.

Реализирането на паметника обаче преминава през редица административни и организационни предизвикателства. Скулптурата е изработена в България, а идеята на организаторите е тя да бъде създадена от българи и да бъде посветена на българската общност зад граница.

„Сега, когато се връщам назад, ми се струва, че това беше Сизифовски труд. Когато ми хрумна идеята, обсъдихме я със скулптура и всички бяхме много въодушевени. Но стъпка по стъпка разбрахме, че ни очакват много предизвикателства. Паметникът е изработен в България. Идеята беше той да бъде създаден от българи за българи. Самото му изработване в България, транспортирането му дотук, поставянето, получаването на всички разрешителни и намирането на подходящите хора, с които да реализираме проекта, се оказаха сериозно изпитание. Повече от година и половина паметникът се съхраняваше тук, преди да бъде поставен. Всичко това ни изправи пред сериозни предизвикателства“, разказа генералният консул.

В рамките на събитието бяха връчени и традиционните награди на Генералното консулство. Тази година отличието за голям принос към популяризирането на България получи световноизвестната певица Силви Вартан.

Христов обясни, че изборът ѝ е свързан не само с международната ѝ известност, но и с откритата ѝ привързаност към България.

„Тази година беше петото юбилейно издание на наградите. Много сме горди с тях, защото вече се утвърдиха и българите ги очакват всяка година. През годините награди получиха много големи световни имена – както българи, така и чужденци. Силви Вартан беше черешката на тортата, едно много хубаво допълнение към списъка с известни личности, които сме отличавали. Защо точно тя? Съвсем наскоро имахме възможност да излъчим нейн филм тук. Запознахме се лично и видяхме огромната ѝ любов към България. Всички знаем, че тя е родом от България, но тя показва тази своя връзка навсякъде. Тя е един от големите ни посланици. Милее за България, говори за България, тъгува за България и обича България. Когато видяхме тази любов и всичко, което прави за популяризирането на страната ни, изборът ѝ беше безапелационен“, заяви Бойко Христов.

Откриването на паметника в Лос Анджелис е още една възможност българската писменост и култура да бъдат представени пред международна публика. За българската общност зад океана той ще бъде място за срещи и чествания, а за децата – напомняне за езика, историята и корените им.