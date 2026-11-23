Зачестилите напоследък криминални случаи, в които са намесени младежи, възбудиха общественото мнение, но и събудиха много въпроси. Какво се случва с подрастващите и какви мерки могат да се вземат за да се намали насилието сред тях? Темата коментираме с криминалния психолог Росен Йорданов и психиатъра д-р Веселин Герев.

"В тази възраст младежите искат да се самоутвърждават и някои избират пътя на негативното самоутвърждаване и демонстрират нелепо мъжествеността си или опита да изглеждат така по ужасни начини," коментира в "Денят започва" криминалния психолог Росен Йорданов.

По думите му, проблемът става, когато тези процеси започват да придобиват някаква идеологическа окраска.

"Тези неща са индикативни за времето, в което живеем. Очевидно е, че сега се случват по-големи процеси - връщането на "мутренската култура" като модел за подражание, опитите да се правят някакви неофашистки, неонацистки, расистки движения и идеологии, които да се прикачват към нелепите групички, които целят да превърнат едни младежи в "сериозни" мъже."

Според д-р Герев, агресията е станала модел на поведение в нашия живот и се среща навсякъде в ежедневието. Той коментира случая със сексуалното посегателство на непълнолетни младежи над момиче, случил се през изминалата седмица.

"Това е един тип сексуална агресия, която е на такова ниво, че там нататък следва убийство или самоубийство. Това е един тежък психотравматичен момент за жертвата, подплатена с алкохол, с психоактивни вещества. Извършителите придобиват някаква форма на значимост, на самоутвърждаване. И задължително заснемането за социалните мрежи, за да може да се покаже. Няма никаква степен на задръжка, че това може да се види, че това е криминално деяние. Под въздействие на алкохол и наркотици психиката сваля всякакви задръжки и ограничения, че криминалното поведение се афишира и се публикува."

Вижте целия разговор във видеото.