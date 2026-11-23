Причина за експлозията на борда на руския кораб, акостирал във военноморската база в Бенгази, вероятно е атака с дронове. Това заявиха от либийското правителство, базирано в източната част на страната.



Никой не е поел отговорност за нападението към момента. Поразеният кораб вероятно е "Меркурий" - част от руския военноморски флот. Сателитни снимки показват, че плавателният съд се е преобърнал и по-голямата част от него е потънала.

При нападението леко ранени са 10 души - руснаци и либийци. Снощи властите в Източна Либия обявиха, че втори кораб е бил нападнат с дронове близо до Бенгази. Според либийски военни става дума за търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, екипажът е бил спасен. По думите на либийски военен говорител ситуацията в Бенгази е "под контрол".



