В китайския град Шънджън започна историческата първа тристранна среща между лидерите на трите най-големи ядрени сили. Американският президент Доналд Тръмп, китайският Си Дзинпин и руският Владимир Путин се събраха за разговор след срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Тримата лидери разговарят във вила Килин - мястото, където през годините са настанявани световни лидери. Според анализатори изборът не е случаен, тъй като вилата ще позволи на президентите на САЩ, Китай и Русия да говорят далеч от любопитни погледи.

Нито една от трите страни не е съобщила какъв ще бъде дневният ред на разговорите, но очакванията са сред темите да бъде контролът върху ядреното разоръжаване. От Пекин обаче дойдоха сигнали, че този въпрос може и да не е част от дневния ред. Сред другите очаквани теми са войната в Украйна, за която Тръмп заяви, че ще окаже натиск да бъде прекратена, конфликтът в Близкия изток, икономически въпроси и изкуственият интелект.

Според Кремъл разговорът между тримата президенти ще продължи около час.

Преди това обаче американският президент Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин - разговорът между тях е първи след този в Аляска. На влизане в залата Тръмп посочи Путин и шеговито попита "Кой е той?", след което се засмя и го нарече "свой приятел". Американският лидер коментира пред журналистите, че очаква продуктивни разговори и отново повтори, че ще направи опит да бъде сложен край на войната в Украйна.

Путин запази мълчание, докато журналистите бяха вътре.

Тръмп се срещна на четири очи и с китайския домакин Си Дзинпин.