Светът е отправил поглед към китайския град Шънджън, където в този час тече срещата на върха от втория ден на форума на Азиатско-Тихоокоеанското сътрудничество. А след нея предстои дългоочакваната тристранна среща между Доналд Тръмп, Си Дзинпин и Владимир Путин.

Президентите на Съединените щати, Китай и Русия за първи път ще се съберат в този формат. Според руската страна тристранната среща ще продължи един час.

Очаква се по време на разговорите Тръмп да повдигне въпроса за контрол на ядреното разоръжаване. От Пекин обаче дойдоха сигнали, че тази тема може и да не е част от дневния ред. Нито една от трите страни не е потвърдила какво ще е заложено в разговорите, но очакванията са войните в Украйна и Иран също да бъдат обсъдени.

Доналд Тръмп ще има двустранна среща и работен обяд със Си Дзинпин, който вече се обяви за по-свободна търговия. Според американски източници, се предвижда и разговор на четири очи между Тръмп и Путин, но от Кремъл не потвърдиха. В интервю за Фокс Нюз американският лидер отново подчерта, че ще настоява за прекратяване на войната в Украйна.