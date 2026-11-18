Министерският съвет прие проект на Закон за европейската цифрова самоличност, с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на европейския портфейл в България.

Новият инструмент ще даде възможност на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения в цифрова среда. С цифровия портфейл лесно, бързо, удобно и сигурно ще бъдат използвани редица услуги на държавата, без да се налага многократно да се представят документи и удостоверения пред различни институции и доставчици на услуги,обясни министърът на информационните технологии.