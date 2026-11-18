За първи път от септември Иран нанесе удари срещу цели в държава-съюзничка на Съединените щати в Персийския залив. Мишена са били американски площадки за дронове и ракети в Кувейт. По-рано Съединените щати атакуваха иранска ракетна установка на остров Кешм в Ормузкия проток. Иранските военни заплашиха, че ще отговарят по-сурово и "без географски ограничения" на ново американско нападение. Американското разузнаване не изключва взривяване на "мръсна бомба" в Съединените щати.

Иран е атакувал американски цели в базата Али Ал Салем в Кувейт. Страната съобщи, че нейната противовъздушна отбрана се е задействала срещу вражески дронове и добави, че си запазва правото да вземе всички мерки за защита на суверенитета, територията си и ключови обекти срещу всяка агресия или заплаха.

За трети път тази седмица Бахрейн съобщи за прихванато въздушно нападение на Иран и обвини Техеран в систематичен враждебен подход срещу страната. Там е щаб-квартирата на Пети американски флот. Техеран обяви ударите си в Кувейт като отговор на обстрел от американски самолет срещу иранска военна цел на остров Кешм. Според Пентагона причината са ирански атаки срещу американски персонал и активи.

Амир Хатами, главнокомандващ иранската армия: "Ако врагът повтори грешката си, имаме готовност и планове да се изправим срещу него и съюзниците му още по-силно и без географски ограничения."

Тази седмица в отговор на журналистически въпрос Доналд Тръмп заяви, че приема насериозно разузнавателни оценки за възможно иранско нападение с "мръсна бомба" във Вашингтон. Така наречената "мръсна бомба" използва експлозиви за да разпръсне радиоактивни вещества без наличие на ядрена експлозия. Държавният секретар Марко Рубио обаче засега не вижда непосредствена заплаха за американската столица.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "По принцип сме обезпокоени от всичко, което застрашава нашата страна. За съжаление, ако злосторниците са добри в работата си, разузнаването може да не ги засече. Но аз имам голямо доверие в нашето разузнаване и в нашите системи, че ще реагират навреме. Не мисля, че има непосредствена заплаха."

Иран отхвърли обвиненията като "безпочвени". Към Персийския залив пътува трети американски самолетоносач, който да замени един от двата вече действащи в района. При нужда обаче и трите групи ще останат на място. Ескалацията, нарушила световните енергийни доставки не стихва, въпреки преговорите между Техеран и Вашингтон с посредничестгвото на Оман и Катар. Ирански и катарски представители се видяха тази седмица в опит да смекчат разликите между представените предложения.