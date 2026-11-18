Жители на варненския квартал “Аспарухово” излязоха на протест. Пътят, който пропадна в края на септември, заради строеж на огромен жилищен блок и заради който обявиха бедствено положение все още не е ремонтиран.



От Община Варна обясниха, че чакат строителната фирма да изгради подпорна стена и след това ще се ремонтира пътят. Уточняват, че самият ремонт ще продължи не повече от две седмици. Протестът е провокиран не само заради пропадналия път, но и заради презастрояването на квартал “Аспарухово”. Недоволните граждани заявиха, че този район попада в зона “Б”, което според закона забранява високо строителство.

”Единственото зелено място останало във Варна, единствено, повтарям и навсякъде, където се види горичка се започват велики 12, 18, 10-етажни сгради. Къде в света сте виждали град с 18-етажни сгради на брега на морето? Няма такъв град. Няма… Първо строим 10-етажните сгради, да продадем, да живее някой вътре и след това мислим като падне пътят къде да отива дъждовната вода, фекалиите къде да отидат.”

Нели Иванова, организатор: "Според нас има грубо нарушение на Закона за Черноморското крайбрежие, защото този закон е преди приемането на Общия устройствен план на Варна. Освен това предстои изсичане и застрояване на боровата гора.”

Ивайло Маринов, кмет на район “Аспарухово”: ”Докато се чудим кой е виновен пропуснахме сериозен шанс да се ремонтира пътят и вече щяхме да сме забравили, че е ремонтиран. Аз разбирам гражданите, даже и ги подкрепям.”