Връчиха наградите "Жена на годината" на списание Glamour. Церемонията се проведе в Централния военен клуб в София.
Традиционно в средата на ноември списание Glamour България отличава успешни дами със значителен принос и постижения в областта на модата, бизнеса, изкуството, културата и обществения живот. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова спечели приза в категория "Лидерство с въздействие".
Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Може би признание, но не само за мен. Признание и за Българската национална телевизия, защото един успех никога няма само една майка. Тук става въпрос за екипен труд, за хора, които вярват в теб, и ти вярваш в тях. И именно затова благодаря на екипа на Българската национална телевизия, на всички тези хора, които неуморно, систематично, понякога 24/7 работят, за да информират. Нашата аудитория да я забавляват в развлекателните ни програми. И да създават всичко това като продукт, което е Българската национална телевизия със своите 4 програми."
На церемонията победителката в "Евровизия 2026" ДАРА беше отличена в категория "Вдъхновение", а наградата прие нейната майка Катя Ганева. Водещата на тазгодишното издание на най-големия песенен конкурс в света, Виктория Сваровски, беше удостаена с приза "Международен талант". Тя получи и покана от генералния директор на БНТ Милена Милотинова да бъде специален гост на "Евровизия" в България през май.
Катя Ганева, майка на ДАРА: "Премина през много препятствия по пътя, за да стигне дотам, където е в момента. С много труд, смела, упорита и вдъхновена, и обичаща всичко това, което прави. Разбира се, аз съм винаги била до нея. С онази безусловна любов, която всяка една майка може да даде на детето си. И така, просто искам да ви кажа да подкрепяте децата си, да бъдете за тях, защото всяко, всяко едно дете носи в себе си един талант, който трябва да бъде развит и повдигнат нагоре."
Виктория Сваровски, водеща на Евровизия 2026: "За мен това е голяма чест и се чувствам наистина смирена. Изпитвам и леко вълнение. Изключително съм щастлива, защото положихме толкова много усилия и това е признание за целия ми екип и за всичко, което сме постигнали през годините. Затова – огромни благодарности на Glamour."