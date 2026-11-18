Връчиха наградите "Жена на годината" на списание Glamour. Церемонията се проведе в Централния военен клуб в София.

Традиционно в средата на ноември списание Glamour България отличава успешни дами със значителен принос и постижения в областта на модата, бизнеса, изкуството, културата и обществения живот. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова спечели приза в категория "Лидерство с въздействие".

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Може би признание, но не само за мен. Признание и за Българската национална телевизия, защото един успех никога няма само една майка. Тук става въпрос за екипен труд, за хора, които вярват в теб, и ти вярваш в тях. И именно затова благодаря на екипа на Българската национална телевизия, на всички тези хора, които неуморно, систематично, понякога 24/7 работят, за да информират. Нашата аудитория да я забавляват в развлекателните ни програми. И да създават всичко това като продукт, което е Българската национална телевизия със своите 4 програми."

На церемонията победителката в "Евровизия 2026" ДАРА беше отличена в категория "Вдъхновение", а наградата прие нейната майка Катя Ганева. Водещата на тазгодишното издание на най-големия песенен конкурс в света, Виктория Сваровски, беше удостаена с приза "Международен талант". Тя получи и покана от генералния директор на БНТ Милена Милотинова да бъде специален гост на "Евровизия" в България през май.