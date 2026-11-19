В НС депутатите ще обсъдят на първо четене новото териториално деление на България и актуализирането на правилата за регионално планиране.



Според текстовете от 1 януари следващата година се променят броят и териториалният обхват на регионите за планиране, като идеята е районите да станат по големи.

Създават се 4 нови региона - Столичен, който съвпада със Столична община, Северен с 11 области в него (Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра), Източен - с 6 области (Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол) и Южен - с 10 (София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали).

Предвижда се намаляване броя на регионалните съвети за развитие от шест на четири и съответните организационни промени. Промени в Закона за водите и в Закона за промени на климата също трябва да бъдат разгледани на първо четене.