Облачността ще е променлива, по-значителна в следобедните часове, когато в западните райони ще превали. Ще духа умерен и и силен южен вятър, повишението на температурите ще продължи и минималните ще са между 7° и 13°, в София - около 9°, а максималните - между 17° и 22°, в София - около 19°.

По Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди обяд ще духа умерен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат от 18° до 20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В планините облачността ще предимно значителна. След обяд в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, след обяд - бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

В петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще се задържи все още топло за сезона с минимални температури между 9° и 14° и максимални между 15° и 20°.

И през почивните дни ще е ветровито. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина - временно силен северозападен вятър. На места от запад на изток ще превали. В неделя вятърът отново ще е от югозапад – умерен, в източните райони и на север от планините - временно силен. Облачността ще е променлива, но без съществени валежи.

В понеделник ще преобладава облачно време, с валежи. Вятърът от северозапад ще се усили и температурите ще продължат да се понижават