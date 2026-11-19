Електрозахранването в почти цяла Северозападна България е възстановено, след като снощи и през нощта на много места имаше прекъсвания заради гръмотевичната буря и силния вятър.

Въпреки усилията на екипите, които прекараха нощта в отстраняване на множество аварии, все още има цели населени места без ток.

Най-много са проблемите в селата от община Вършец, където без ток са почти всички населени места: Черкаски, Вършец, Горно Озирово, Долна Бела Речка, Горна Бела Речка, Долно Озирово, Спанчевци и Стояново.

Без електричество и към този момент е село Горно Церовене, община Монтана.

В берковското село Пърличево също няма ток.

Врачанското село Лютаджик също е засегнато от авария и електрозахранването е прекъснато.

На територията на община Мездра проблемите са повече и без ток са Типченица, Лютидол и село Лик.

Без електричество са и части от Мизия, Оряхово и село Михайлово в община Хайредин.

Най-много са засегнатите населени места в областите Монтана и Враца. Аварийните екипи работиха през нощта по отстраняването на повредите.

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