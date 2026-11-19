Заради атаки срещу Керченския мост руският президент Владимир Путин отказа примирие в Черно море. Това заяви самият той след тристранната среща в Шънджън.



Трети път тази седмица беше атакуван мостът, свързващ анексирания полуостров Крим с Русия. Заради нападението временно беше спряно движението. По-рано тази седмица украински дронове и ракети разрушиха средната част на съоръжението:

Владимир Путин, президент на Русия:"Да, те започнаха да удрят танкерите ни в Черно море. В отговор предприехме ответни действия. И сега от всякъде чуваме - "нека да спрем, да постигнем споразумение, да има примирие в Черно море или енергийно примирие". Да ви кажа честно, обсъдих с колегите от Съвета за сигурност възможностите за постигане на някакво споразумение. Но след ударите срещу Кримския мост, няма да има преговори."