Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт в Софийския градски съд срещу един заподозрян след разследване на проект за модернизация на българската железопътна инфраструктура, съобщиха от институцията в Люксембург.

Проектът, който обхваща части от железопътната отсечка между София и Пловдив, е на стойност над 213,7 милиона евро, осигурени чрез финансиране от ЕС. Договорът за изпълнение на проекта е възложен на консорциум, съставен от три дружества. Обвиняемият е законен представител на едно от дружествата, участващи в консорциума.

Според разследването, чрез управителя на консорциума, той е представил невярна информация пред Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ относно дружеството, което представлява, с цел неправомерно получаване на средства от ЕС.

Неговите действия са позволили на консорциума да отговори на изискванията и през 2019 г. да получи безвъзмездно финансиране от ЕС в размер на 213 714 235,14 евро. В периода между 2019 г. и 2024 г. НК „ЖИ“ е изплатила на консорциума общо 68 213 186,03 евро, осигурени чрез съфинансиране от Механизма за свързване на Европа и националния бюджет.

По-конкретно, обвиняемият е използвал управителя на консорциума – който не е бил наясно с обстоятелствата, свързани с престъплението – за да декларира, че дружеството не е обект на производство по несъстоятелност. В действителност, въз основа на събраните доказателства, дружеството е било обявено в несъстоятелност още през 2012 г.

Разследването е проведено със съдействието на Главна дирекция „Национална полиция“ към Министерството на вътрешните работи на Република България и Държавна агенция „Национална сигурност“.

В хода на разследването са извършени множество претърсвания и изземвания на различни места в България, включително в седалища на дружества и в частни домове. Иззети са и документи, касаещи тръжната процедура и нейното изпълнение. Първоначалният сигнал за престъпление е бил подаден от ОЛАФ, който е провел и допълнително разследване.люке