Европейската комисия започна процедури срещу България, Белгия, Хърватия, Полша и Словения, за да въведат правилно правилата срещу измамите с безналични платежни средства.

Според Комисията тези правила са неправилно въведени в националните законодателства на петте държави. Европейските закони определят престъпленията и наказанията, свързани с измами и фалшифициране на безналични платежни средства.

Предвижда се криминализиране на измамно използване, кражба, фалшифициране и незаконно разпространение на физически и цифрови платежни средства, както и на кибератаки и манипулиране на данни, използвани за кражба на парични средства.

ЕК започва дава двумесечен срок на България и останалите страни да отстранят пропуските, а след това ще прецени дали да продължи с процедурата.

Комисията призовава България и Белгия да въведат правилно в националното си законодателство европейските правила за сезонните работници, които предвиждат бързи, справедливи и прозрачни правила за допускане на сезонни работници от държави извън ЕС, за да се задоволи търсенето на работна ръка. ЕК е получила отговори от България и Белгия за въвеждането на правилата, но не е доволна от тях. Двете страни получават още два месеца да предприемат мерки.

България, Гърция, Малта и Полша получават двумесечен срок за правилно въвеждане на европейските правила срещу обезлесяването. Четирите държани не са определили компетентни органи, които да следят дали стоките на пазара допринасят за обезлесяването. Срокът за въвеждане на измененията в законодателството на ЕС изтече на 30 декември 2023 г.