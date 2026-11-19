Европейската комисия потвърди днес, че е станала жертва на кибератака. Говорител на институцията заяви, че атаката е генерирана от изкуствен интелект, като добави, че инцидентът е бил засечен за първи път на 22 октомври и че разследването все още продължава.

„Можем да потвърдим, че става въпрос за киберкампания, генерирана от изкуствен интелект. Да, наистина. Тоест, злоупотреба с инструмент, базиран на изкуствен интелект“, заяви говорителят на Европейската комисия Тома Рение.

Той допълни, че е трудно да се прецени мащабът на атаката, но няма данни за пробив в сигурността на данните, който да засяга служителите на Комисията като цяло.

По-рано в четвъртък изданието "Политико" съобщи, че Европейската комисия е станала обект на кибератака, при която може да са били компрометирани големи обеми от лични данни. В четвъртък сутринта Европейската комисия не отговори незабавно на искане за коментар.

Според "Политико", по време на смущенията, продължили около 10 дни, са били изключени няколко системи – включително такива за управление на човешките ресурси (за фишове за заплати и отчитане на работното време), както и система за възстановяване на разходи за медицински услуги.