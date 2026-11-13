Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10-15 градуса. Това обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Анастасия Стойчева от Националния институт по метеорология и хидрология.

"Предстои много рязко понижение на температурите. Студеният фронт ще започне да преминава от северозапад още през нощта срещу събота, тоест довечера. В събота ще премине през страната и ще понижи температурите. Ако днес имаме температури до 27–28 градуса в районите, които са с южен вятър, утре температурите ще са с 10–15 градуса по-ниски. Това ще бъде свързано с валежи от запад на изток в страната. В отделни райони тези валежи ще бъдат придружени с гръмотевици. По-голяма е вероятността за това в Южна България", каза Стойчева.

Понижението на температурите ще е рязко, а в неделя температурите ще са най-ниски.

"След това ще има нова обстановка с усилване на южния вятър около 18 ноември. Отново ще попаднем в предната част на барична долина. Отново ще се усили южният вятър в типичните райони. Ще се повишат температурите и така ще бъде няколко пъти, докато дойде зимата. Това е естественият ход на процесите, които носят зимата в умерения климатичен пояс. Честно казано, на синоптиците им омръзна - вчера отново прочетохме, че ще пада първият сняг. Колко пъти обявяваме този първи сняг!"

През първата половина на следващата седмица ще има условия за мъгли.

"Това, което ни очаква напред, освен че ще имаме силен вятър, е, че отново ще има обстановка с мъгли през първата половина на следващата седмица. Ще имаме достатъчно влага в приземния слой. Към валежите, които ще преминат с този фронт, ще добавим нова влага. В Горнотракийската низина и Дунавската равнина отново ще има мъгли, както всяка година. Ноември месец е."

Заради силния вятър е обявен червен код във Враца.

"Поривите на вятъра във Враца надхвърлят 100 км/ч – 28 м/сек. По високите върхове вятърът е над 140 км/ч. Така че, ако днес някой е решил да излиза в планината, нека да се въздържи, особено по откритите части. Всички планини са подвластни на това по-бурно време с много силен, направо ураганен вятър. Октомври, ноември и декември са месеците, в които мъглите са много често явление в равнинната част от страната."

Анастасия Стойчева обясни, че в метеорологията няма понятие "внезапна мъгла" в контекста на трагедията на АМ "Тракия".

"Има различен тип мъгли. Такива, които се задържат трайно и водят до влошаване на качеството на атмосферния въздух. В метеорологията няма термин „внезапна мъгла“. Мъглата си има съвсем ясен начин, по който се формира. Внезапно може да се окажем зад завой в мъгла. Но когато сме на прав участък, мъглата е много добре видима напред пред нас. Тя се вижда като ясно бяло петно. Сега, когато е около изгрева на Слънцето, допълнително фаровете създават неприятни усещания и по-голяма несигурност при движението. В метеорологията има гъста мъгла, много гъста мъгла, умерена и слаба мъгла. Всичко, което е с видимост под 1000 метра, е мъгла. В райони, подобни на София – котловинните полета, както и в Горнотракийската низина и Дунавската равнина – при антициклонално време, което се задържа дълго време, въздушната маса остарява. Тя натрупва всички замърсители, които се отделят от големия град, особено в големите градове, и започва да влошава качеството на атмосферния въздух."

Вятърът днес ще е особено силен във всички райони на Предбалкана и в Софийско.

"Вятърът в центъра на София и в по-отдалечените от Витоша райони е доста по-слаб в сравнение с поривите, които са в близост до Витоша. В тези квартали направо си е опасно. Така че е хубаво всички, които имат възможност, да ограничат преминаването през тези проблемни участъци около блокове и сгради. София е чувствителна на този южен вятър. Когато барична долина или център на циклон преминава през Унгария, ние попадаме в тази част на синоптичната обстановка, в която вятърът се усилва, особено по северните склонове на планините и в районите в близост до тях. Проявява се като фьон. Той е поривист вятър. Всъщност поривите на вятъра са много силни – надхвърлящи 25–30 метра в секунда. Очакваме това във Враца, Монтана, във всички райони на Предбалкана, в част от Източна България и тук, в Софийско. Между другото, трябва да споменем и това, че природата си знае работата. Есенно време такива обстановки са типични, за да свалят всички листа от дърветата и просто да не паднат от снега. Нищо не ни пречи всеки пред дома си да събере тези листа и да ги изхвърли някъде."

Вижте целия разговор във видеото.