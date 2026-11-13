Бойко Борисов: Това правителство може да изнерви всеки

Това правителство може да изнерви всеки. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той отправи остри критики към изказването на изпълнителния директор на "Кауфланд България".

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Абсолютно недопустимо и все пак да не забравяме, че е българин. Да понесе отговорност. А сигурно ще го уволнят. По-скоро се замислям дали не искат да ни върнат постепенно и във времето на НарКоп, НарМаг, ДетМаг, Кореком и беха още ХореМаг. Според мене някои от олигарсите на Радев се е огледал във веригите, в техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят. "Бош" си заминаха, тези си заминаха. И уверено се връщаме към комунизма."

Лидерът на ГЕРБ критикува и външната политика на кабинета.