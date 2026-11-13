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Продължава търсенето на противогрипни ваксини в аптеките

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Пристигнаха ваксините за личните лекари, но хората продължават да търсят ваксини, непрекъснато се обаждат и се надяват те да пристигнат. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки в България Николай Костов в "Денят започва".

Николай Костов - председател на Управителния съвет на Асоциацията на собствениците на аптеки в България: "По последна информация в понеделник или вторник противогрипните ваксини ще пристигнат при дистрибуторите и ще са необходими още един или два дни, за да стигнат до аптеките. Трябваше да бъдат доставени до днес, 13 ноември, но има ново отлагане. Според мен министерството трябва да проведе спешни разговори с притежателите на разрешенията за употреба и да изиска от тях гаранции, че тези количества ще бъдат доставени навреме за ваксинационната кампания."

Вижте повече във видеото

#назални ваксини #противогрипни ваксини #аптеки

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