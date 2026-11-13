По данни на “Алцхаймер Европа”: Над 115 000 души у нас живеят с деменция

Над 115 000 души в България живеят с деменция по данни на европейската организация “Алцхаймер Европа” за миналата година. Това е около 1,7% от населението. 55 на сто от засегнатите получават грижи вкъщи от членове на семейството. Едва 7% от хората с деменция са настанени в специализирани центрове, защото местата не достигат.

Майката на Миглена Ангелова от Варна е с тежка форма на деменция. Преди три години състоянието на жената се влошава.

Миглена Ангелова: "Майка ми не ме познаваше. Бъркаше ме с майка си, със сестра си, с жената, която се грижи за нея, с медицинската сестра."

Миглена решава да потърси помощ за майка си от институциите. Първоначално я записва в общинския Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция. След близо година чакане възрастната жена е приета в друг център, където за нея се полага денонощна грижа.

Миглена Ангелова: "След 6 месеца престой тя ме познава. Намалиха лекарствата, които са за деменцията. Дават ги само при нужда."

Снежана Апостолова, заместник-кмет на Община Варна: "Идеята е да се наблегне не на това, което им липсва, а да се използват техните способности, които те имат и да се развиват."

Миглена споделя, че е доволна от грижите, положени от специалистите за майка й.

Миглена Ангелова: "Водят ги на разходки, водят ги в магазини да пазаруват, да си пазаруват продукти, да върнат бутилки в машини, да си наготвят, да правят баници."

Снежана Апостолова, заместник-кмет на Община Варна: "Различни терапии има - например арт терапия, игрова терапия, музикална терапия."

Недостиг на места има в Центъра за резидентна грижа във Варна. Там могат да бъдат настанени само 15 души.

Снежана Апостолова, заместник-кмет на Община Варна: "За резидентната услуга, която е 24-часова грижа, която включва и медицинска грижа, има 47 човека, които чакат. В Дневния център няма чакащи."

Семействата, чиито близки с деменция са в листата на чакащите, са принудени да се справят сами. Много от тях наемат болногледачи, на които плащат, а това струва скъпо. Решението е да бъдат изградени още центрове, което може да стане с подкрепата на държавата.