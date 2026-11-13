Евакуация на ранени с дрон: Украйна планира иновацията да стане масова практика

Евакуация на ранени от бойното поле с дронове – иновацията въведе миналия месец една от украинските части, която сега иска да превърне инициативата в рутинна практика. Операторът новатор разчита на нов безпилотен апарат с шест витла.

Според украинските военни медици идеята е многообещаваща. По-бързата евакуация на ранени намалява риска от усложнения и инвалидност.

Операторът на дрон от 475-и украински полк, който се представя само с позивна, използва нов летателен апарат, за да изведе пострадали от т.нар. „зона на смъртта“ – район, който обхваща километри от двете страни на фронтовата линия. Там бойни дронове стрелят по всичко, което се движи, а пострадалите в бойни действия често остават блокирани със седмици и месеци.

Евакуацията по въздух с дрон се използва все по-често за доброто на пострадалия и за сигурността на спасителните екипи.

оператор на дрон с позивна КВН: „Подготовката за първата евакуация ни отне седем дни, за четвъртата ни трябваха 12 часа. Може да видите колко бързо се развива подготвителният процес, колко бързо се оформя структурата на операцията“.

Досега силите на Киев разчитаха за евакуация на наземни безпилотни превозни средства, но те са твърде бавни и често се оказват мишена на руските обстрели. Извеждането по въздух избягва тези недостатъци.

оператор на дрон с позивна КВН: „Летя спокойно, но щом войникът е на борда, кръвното ми малко се вдига и усещам, че всичко е в моите ръце на джойстика. Летим с около 120 - 135 км/ч, когато прибираме войник“.

Първата медицинска евакуация на ранен с дрон беше осъществена в края на миналия месец от 92-ра украинска бригада. Малко след това две спасявания провежда и 475-и украински полк. Използва се дрон украинско производство, наречен „Старгейт“. Той покрива разстояние от 60 километра – половината от тях с човек на борда. Сега се работи за сформиране на отделен специализиран взвод, обучават се още пилоти, подобрява се и координацията между тях и медицинския персонал.

началник на медицинската служба на 475-и полк с позивна „Чери“: „Въздъхваш с облекчение едва когато чуеш, че раненият е достигнал пункта за стабилизиране. Когато медиците ми се обадят и кажат: „Лекуваме го“.

Медицинският дрон е дело на украинската компания „Скайфол“, която планира производство на хиляда бройки месечно до края на тази година при засилено търсене от много украински части.

говорител на „Скайфол“: „Целта е да се създаде звено в рамките на компанията, което ще получава заявки от военните за въздушни евакуации и под военно командване ще помага за планирането на мисиите и ще разгръща евакуационни дронове за тяхното изпълнение“.

Компанията производител изтъква, че всяка евакуация с дрон има своите рискове и изисква сложна координация, но може да бъде единствен шанс за спасяване на нечий живот.