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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“

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Четвърти ден след двете тежки верижни катастрофи на АМ „Тракия“ борбата за живот на част от пациентите продължава. Към момента в болници в София, Бургас, Сливен и Ямбол остават на лечение 35 души, като трима от тях са в тежко състояние. Днес се очаква част от по-леко пострадалите при инцидента да бъдат изписани от лечебните заведения – четирима от болницата в Бургас и двама от тази в Ямбол.

В Сливен са настанени най-много от пострадалите. В болница „Д-р Иван Селимински“ остават 15 пациенти, които са в стабилно състояние. В болницата в Сливен към Военномедицинската академия се намират шестима души. Седем от пострадалите са в болници в Бургас. Двама от тях са тежко пострадали, като най-критично е състоянието на румънски гражданин, който е в медикаментозна кома и е интубиран. В ямболската болница са настанени петима души, като един от тях е в тежко състояние. Във Военномедицинската академия в София остават на лечение двама от ранените.

#приети след катастрофата на АМ "Тракия" #пострадали #загинали

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