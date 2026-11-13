Разследването на трагедията на „Тракия“: До дни назначават автотехническата експертиза за катастрофите

До дни ще бъде назначена автотехническата експертиза за двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, които отнеха живота на 12 души, научи „По света и у нас“ от свои източници.

През следващата седмица предстои да бъде назначена и пътно-строителната експертиза, която ще даде яснота за състоянието на пътната настилка и обозначението на участъка във фаталния ден.

"По света и у нас" научи още, че до момента са разпитани 50 свидетели. Предстои разпитът и на още десетки свидетели на инцидента. До момента са назначени около 30 съдебномедицински експертизи на починалите и на част от ранените. Предстои да бъдат назначени и допълнителни експертизи на останалите пострадали.

Извършени са няколко огледа на местопроизшествието, като за целите на автотехническата експертиза са иззети 20 превозни средства.