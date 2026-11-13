Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на лидерите на ЕС в Дъблин

Лидерите на Европейския съюз се събират в Дъблин на неформална среща на върха. България е представена от премиера Румен Радев.

За първи път страните членки ще проведат стратегическа дискусия за изкуствения интелект и ролята му за повишаването на европейската конкурентоспособност. Сред основните въпроси е това как Европа може да укрепи своя сектор в областта на изкуствения интелект и да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Сред другите теми на дискусиите ще бъдат текущите предизвикателства пред сигурността на Европа, мирните преговори и финансовата подкрепа за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви вчера, че очаква пълна подкрепа от всички страни от ЕС за ново финансиране за Киев.