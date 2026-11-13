БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на лидерите на ЕС в Дъблин

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лидерите на Европейския съюз се събират в Дъблин на неформална среща на върха. България е представена от премиера Румен Радев.

За първи път страните членки ще проведат стратегическа дискусия за изкуствения интелект и ролята му за повишаването на европейската конкурентоспособност. Сред основните въпроси е това как Европа може да укрепи своя сектор в областта на изкуствения интелект и да намали зависимостта си от чуждестранни технологии. Сред другите теми на дискусиите ще бъдат текущите предизвикателства пред сигурността на Европа, мирните преговори и финансовата подкрепа за Украйна.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви вчера, че очаква пълна подкрепа от всички страни от ЕС за ново финансиране за Киев.

#войната в Украйна #Русия #САЩ #Украйна #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
1
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ – почина пациент в болницата в Сливен
2
Още една жертва на катастрофата на АМ „Тракия“ –...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония се задълбочават
4
Румен Радев от Дъблин: Проблемите на българите в Северна Македония...
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
5
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на...
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
6
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев
6
Почина основателят на КТ "Подкрепа" Константин Тренчев

Още от: Русия

След срещата Зеленски - Уиткоф - Къшнър: Европейците ще седнат на масата за преговори
След срещата Зеленски - Уиткоф - Къшнър: Европейците ще седнат на масата за преговори
Евакуация на ранени с дрон: Украйна планира иновацията да стане масова практика Евакуация на ранени с дрон: Украйна планира иновацията да стане масова практика
Чете се за: 03:45 мин.
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
5004
Чете се за: 03:17 мин.
Зеленски очаква резултат от преговорите, докато американските пратеници търсят пробив в Москва Зеленски очаква резултат от преговорите, докато американските пратеници търсят пробив в Москва
Чете се за: 02:40 мин.
Проект за ескортиране на кораби в Черно море обявиха Украйна и Дания Проект за ескортиране на кораби в Черно море обявиха Украйна и Дания
Чете се за: 03:05 мин.
Приключиха преговорите между Украйна и Русия - договорена е най-голямата размяна на военнопленници Приключиха преговорите между Украйна и Русия - договорена е най-голямата размяна на военнопленници
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси от депутати
Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси от...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“ Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на лидерите на ЕС в Дъблин Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на лидерите на ЕС в Дъблин
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Разследването на трагедията на „Тракия“: До дни назначават автотехническата експертиза за катастрофите Разследването на трагедията на „Тракия“: До дни назначават автотехническата експертиза за катастрофите
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Какви ще са компенсациите за бизнеса и домакинствата след високите...
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Втори ден без учебен процес в 119-о СУ в столицата
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
По данни на “Алцхаймер Европа”: Над 115 000 души у нас...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Съдът решава дали да остави в ареста втория обвиняем за убийството...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ