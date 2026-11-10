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Канцлерът Мерц обвърза помощта за Украйна с преговорите за бюджета на ЕС

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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германският канцлер фридрих мерц направи първото новогодишно обръщение
Снимка: БТА
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Германският канцлер Фридрих Мерц призова подкрепата за Киев да бъде отразена в бюджета на ЕС. В писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща Мерц е заплашил да блокира приемането на седемгодишната финансова рамка на общността, освен ако всички държави членки не се ангажират да предоставят финансова помощ на Украйна. Канцлерът изложи позицията си на пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр.

Берлин иска европейските правителства да се споразумеят за допълнително финансиране на Украйна и отпускане на още 45 милиарда евро помощ извън вече договорените 90 милиарда за периода 2026–2027 г. България, Унгария, Словакия и Чехия избраха да не се включват в този заем.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: „Втората предпоставка за успешно приключване на бюджетните преговори е нашето фундаментално разбиране за това как ще подкрепяме Украйна през следващите години. Това е споделена европейска задача, не отговорност на отделните държави членки, а обща отговорност на Европейския съюз. Следователно въпросът как ще финансираме Украйна през следващите години, ако е необходимо, естествено трябва да бъде част от контекста на тези бюджетни преговори.“

# Антонио Коща #Фридрих Мерц #Украйна #ЕС

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