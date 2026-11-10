Канцлерът Мерц обвърза помощта за Украйна с преговорите за бюджета на ЕС

Германският канцлер Фридрих Мерц призова подкрепата за Киев да бъде отразена в бюджета на ЕС. В писмо до председателя на Европейския съвет Антониу Коща Мерц е заплашил да блокира приемането на седемгодишната финансова рамка на общността, освен ако всички държави членки не се ангажират да предоставят финансова помощ на Украйна. Канцлерът изложи позицията си на пресконференция с унгарския премиер Петер Мадяр.

Берлин иска европейските правителства да се споразумеят за допълнително финансиране на Украйна и отпускане на още 45 милиарда евро помощ извън вече договорените 90 милиарда за периода 2026–2027 г. България, Унгария, Словакия и Чехия избраха да не се включват в този заем.