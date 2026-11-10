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Белият дом за преговорите в Абу Даби: Киев и Москва са започнали да проявяват "малко гъвкавост"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Специалният пратеник на Белия дом Джаред Къшнър призова за нова рамка за сигурност, за да се осигури мир в Украйна. След 9 месеца прекъсване тристранните преговори за Украйна днес бяха подновени в Абу Даби. Там са и представители на Европейския съюз, но те не участват директно в разговорите.

Със сдържан оптимизъм делегациите на Украйна, Русия и Съединените щати седнаха на масата на преговорите. Според специалния пратеник на Белия дом Джаред Къшнър, Киев и Москва са започнали да проявяват "малко гъвкавост".

Джаред Къшнър, специален пратеник на САЩ: "Виждаме положителни сигнали и от двете страни. И двете страни искат да сложат край на тази ужасна война. Мисля, че нищо не би зарадвало повече президента Тръмп."

Преговорите днес продължиха 4 часа. Украинският президент Володимир Зеленски, който е на посещение в Дания съобщи, че е бил информиран от украинската делегация за дискутираните теми - размяната на затворници и връщането на деца. А гаранциите за сигурност остават на дневен ред.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Имаме нужда от Европа в преговорите, ако искаме да спрем и да сложим край на войната. Русия иска да развива бизнес и да бъдат отменени санкциите. Но как могат да бъдат отменени санкциите без участието на Европа? Когато говорим за просперитет - това е една от темите на срещата в Абу Даби, става въпрос за това как ще живеем след края на войната: финансиране, възстановяване и всичко останало. Как бихме могли да се справим с всичко това без Европа?"

Американският държавен секретар Марко Рубио също призова Европейския съюз да участва в преговорите. Европейски делегати присъстват в Абу Даби, не не участват директно в преговорите, а провеждат консултации с Украйна и Съединените щати.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Наистина е важно европейците да са на масата за преговори. Нашата цел е в определен момент да разширим този тристранен формат, така че в него да участват и европейците."

Русия обаче е против участието на Европа в преговорите.

Сергей Лавров, външен министър на Русия: "Планът на Европа е съвсем прост. Те не крият намеренията си. Веднага след постигането на прекратяване на огъня те ще разположат стабилизационни сили на територията, контролирана от киевския режим. Няма да се съгласим на поредно примирие, на поредно прекратяване на огъня, както и да го наричате, без да имаме яснота какво ще последва."

Утре преговорите в Абу Даби продължават, като се очаква да бъде обсъден териториалния въпрос за Източна Украйна.

#Володимир Зеленски #преговори в Абу Даби #Марко Рубио #Русия #САЩ #Джаред Къшнър #Украйна #Сергей Лавров

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