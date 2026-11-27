Украинското разузнаване съобщава за напрежение между Москва и Пхенян. Северна Корея временно е преустановила част от военното си сътрудничество с Русия, включително доставките на балистични ракети. Причината е изявление миналия месец на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, че Русия ще съдейства за намаляване на напрежението между Сеул и Пхенян. Северна Корея настоява Москва да изясни позицията си спрямо Южна Корея. Според украинското разузнаване Пхенян е отказал да увеличи военното си присъствие в Москва от 8 500 на 50 хиляди военнослужещи.

Украинското разузнаване съобщава за напрежение между Москва и Пхенян. Северна Корея временно е преустановила част от военното си сътрудничество с Русия, включително доставките на балистични ракети.

Причината е изявление от миналия месец на руския заместник-министър на външните работи Андрей Руденко, че Русия ще съдейства за намаляване на напрежението между Сеул и Пхенян.

Северна Корея настоява Москва да изясни позицията си спрямо Южна Корея. Според украинското разузнаване Пхенян е отказал да увеличи военното си присъствие в Русия от 8500 на 50 хиляди военнослужещи.