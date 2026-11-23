Под магистралите на столицатата на Малайзия - Куала Лумпур, семейство видри се гмурка във водата край брега на реката – знак за доброто състояние на екосистемата, който вдъхновява както минувачите, така и природозащитниците да продължат да полагат усилия за опазването ѝ, предаде АФП.

Малки групи от гладкокосмести видри – вид, класифициран като „уязвим“ от Международния съюз за опазване на природата (IUCN), днес редовно се забелязват в града, най-вече по бреговете на река Кланг.

Засега е трудно да се прецени дали тези животни се завръщат в града, или присъствието им просто е оставало незабелязано.

Едно нещо обаче е сигурно – река Кланг, по чиито брегове се излежават видрите, днес е по-чиста и следователно по-приветлива за тези бозайници.

Реката някога е била една от най-замърсените в света и е била класифицирана на най-ниското ниво (5 от 5) според скалата на малайзийското правителство за качеството на водата. След години на усилена работа тя вече е на ниво 3, което показва умерено замърсяване.

Това подобрение изглежда е насърчило видрите да се заселят тук, отбелязва У Чи Юнг, малайзийски специалист по дивата природа.

„Където има видри, има и риба. А когато има риба, това означава, че цялата речна мрежа е чиста и осигурява здравословна среда за всички околни общности“, казва той.

През последните години видри бяха заснети да се припичат на слънце върху бетонни насипи или да плуват пред метростанции. Видеоклиповете станаха изключително популярни в интернет.

Видрите в Куала Лумпур обаче остават слабо проучени – за разлика от своите родственици в Сингапур, които са обект на системно наблюдение.

Видрата е „един от показателите за чисти градове“, смята Маймуна Мохд Шариф, бивш кмет на Куала Лумпур, която днес е съветник по устойчиво градско развитие. Тя се надява, че ентусиазмът около симпатичните обитатели на река Кланг може да бъде използван за по-нататъшно подобряване на състоянието ѝ, така че един ден хората да могат да се къпят в нея.