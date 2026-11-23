Украйна е унищожила кораби край бреговете на Либия. Информацията беше потвърдена от президента Володимир Зеленски. 14 часа след руската атака срещу Димер - на около 45 км от Киев, изпод развалините беше извадено живо 7-годишно момче. Дипломатическите совалки в търсене на варианти за край на войната в Украйна продължават.

С това видео и пост във Фейсбук президентът Зеленски потвърди, че Украйна е отговорна за потопяването на руската корвета "Меркурий".

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Брилянтна украинска операция в отговор на войната на Русия. Благодаря на бойците от Службата за сигурност на Украйна и на всички военни, участвали в изпълнението на тези задачи. Всичко се случи край бреговете на Либия. Нашите бойци задействаха седем морски дрона украинско производство. Въпреки всички опити на врага да противодейства на атаката, руската корвета „Меркурий“ беше потопена."

В поста Зеленски потвърждава, че украинците са поразили и втори кораб близо до Бенгази. Става дума за търговски плавателен съд, плаващ под малтийски флаг. Предполага се, че той е превозвал оръжия.

В Киевска област днес обявен ден на траур заради десетките жертви на руската атака в Димер. Разчистването на пораженията продължи през цялата нощ.

Виктория Рубан, говорител на Гражданска защита: "Непрекъснатите въздушни тревоги пречат на нашата операция, заради непрекъснато летящите дронове не можем да си вършим работата. Но операцията продължава. На най-ниските етажи се копае на ръка, ще бъде проверено всяко място, на което би могло да има човек."

14 часа след нападението на жилищната сграда в Димер изпод развалините беше изваден 7-годишният Давид. Когато го намерили, момчето потвърдило името си, казало, че е добре и е благодарило на спасителите си.

Украйна през изминалата нощ е атакувала енергийни обекти и промишлени предприятия в Татарстан и района на Перм.

В Берлин се провежда среща на НАТО, като акцент в нея ще бъде войната в Украйна и последствията за Европа. През последните месеци Русия засили сериозно атаките, особено срещу столицата Киев. Опасенията са, че предстои най-тежката зима от началото на войната. На този фона и Москва, и Вашингтон заявиха, че се планира поредна среща във формат Съединени щати-Украйна-Русия, но без да разкриват повече детайли.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС