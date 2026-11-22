Конференцията на ООН за климата рискува да завърши без общо споразумение.
Срещата в турския град Анталия трябваше да приключи в петък, но преговорите продължават, тъй като лидерите не успяват да постигнат съгласие по текста на общо споразумение. Страните производителки на петрол и газ, начело със Саудитска Арабия, се противопоставят на всякакво споменаване на изкопаемите горива в окончателния текст, докато Европа и Латинска Америка настояват те да бъдат изрично посочени като основни причинители на глобалното затопляне.
Мурат Курум, председател на COP31: „Все още водим преговори с държавите. Към този момент не сме загубили надежда и работим с всички сили, за да има Споразумение от Анталия. Изпратихме окончателния текст до секретариата. Той ще бъде изпратен до всички държави. Ще продължим обсъжданията по този текст и искаме да представим окончателното си решение пред Общото събрание до 10:00–10:30 ч. сутринта.“