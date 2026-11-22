Конференцията на ООН за климата рискува да завърши без общо споразумение.

Срещата в турския град Анталия трябваше да приключи в петък, но преговорите продължават, тъй като лидерите не успяват да постигнат съгласие по текста на общо споразумение. Страните производителки на петрол и газ, начело със Саудитска Арабия, се противопоставят на всякакво споменаване на изкопаемите горива в окончателния текст, докато Европа и Латинска Америка настояват те да бъдат изрично посочени като основни причинители на глобалното затопляне.