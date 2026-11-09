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Турция е домакин на световната конференция на ООН за климата, Австралия води преговорите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Турция е домакин на световната конференция на ООН за климата, Австралия води преговорите
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Представители на близо 200 държави се събират в турския курорт Анталия за световната конференция на ООН за климата. Срещата започва на фона на поредни температурни рекорди и предупреждения на учените за ускоряване на глобалното затопляне.

Основен акцент в преговорите ще бъдат съкращаването на вредните емисии, постепенното преминаване от изкопаеми горива към чиста енергия и финансовата подкрепа за държавите, които са най-засегнати от климатичните промени.

Не се очаква обаче да бъде постигнат сериозен пробив на конференцията. Домакин на форума е Турция, а Австралия ще ръководи официалните преговори. Двете страни са подложени на критики от природозащитници заради продължаващото им участие в търговията и доставките на въглища.

#конференция по климата #Турция #ООН #Анталия

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