Турция е домакин на световната конференция на ООН за климата, Австралия води преговорите

Представители на близо 200 държави се събират в турския курорт Анталия за световната конференция на ООН за климата. Срещата започва на фона на поредни температурни рекорди и предупреждения на учените за ускоряване на глобалното затопляне.

Основен акцент в преговорите ще бъдат съкращаването на вредните емисии, постепенното преминаване от изкопаеми горива към чиста енергия и финансовата подкрепа за държавите, които са най-засегнати от климатичните промени.

Не се очаква обаче да бъде постигнат сериозен пробив на конференцията. Домакин на форума е Турция, а Австралия ще ръководи официалните преговори. Двете страни са подложени на критики от природозащитници заради продължаващото им участие в търговията и доставките на въглища.