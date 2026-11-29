Решаващият вот в Испания е към своя край - след по-малко от час очакваме да видим кой е големият победител и тръгва ли си от власт след близо 9 години социалистът Педро Санчес. Вотът беше белязан с висока избирателна активност, но дали пред секциите се явиха рекорден брой испанци - това е въпросът.



Дълги опашки се извиват през целия ден пред избирателните секции. Испанците гласуват на най-важните избори в страната от десетилетия. Повече от 50 години след края на режима на генерал Франсиско Франко, крайнодясна партия отново може да влезе във властта. Педро Санчес, останал последният социалист, начело на голяма европейска държава, се надява на победа, противно на проучванията.

Педро Санчес, премиер на Испания и лидер на Социалистическата партия: "Надявам се, че това което сме постигнали през последните 8 години, и това което предлагаме за следващите 4, ще бъде посланието ни към Европа."

Лидерът на консервативната Народна Партия Алберто Нунес Фейхо е сочен за следващ премиер на Испания. Роден е в поклонническия град Сантяго де Компостела - сега Фейхо вярва, че ще извърви своя път, но не към Камино, а към властта в Мадрид.

Алберто Нунес Фейхо, лидер на "Народната партия": “Всички трябва да упражнят демократичните си права и свободно да решат как да гласуват. Тази вечер ще има велико демократично тържество. Тази вечер Испания ще вземе неоспоримо решение и всички ние трябва да го приемем.”

Дори да е първа консервативната "Народна партия" ще има нужда от коалиция с крайнодясната "Вокс".

Сантяго Абаскал, лидер на "Вокс": "Надявам се хората, които никога досега не са гласували, защото не вярват на системата, на политическите партии, да отидат до урните, за да е сигурно, че няма да спечели левицата."

Взаимствали от "Алтернатива за Германия", "Вокс" обещават "ремиграция". 20% от работещото население в Испания, е съставено от мигранти.

Анхела, застъпник на Социалистическата партия: "Опитват се да ни върнат към миналото, към времето на Франко. Народната партия и "Вокс" не зачитат правата на жените, проповядват расизъм.Това означава връщане назад. Испания е различна страна, хората тук са отворени и дружелюбни."

На няколко предходни тура, Алехандро отказва да гласува. Сега харесал програмата на крайната десница.

Алехандро, жител на Мадрид: "През последните осем години, а и през по-голямата част от съвременната ни история, все едни и същи две партии - Народната и Социалистите, се редуват на власт. Уморих се да ги гледам как си подават топката и не правят нищо смислено."

А тези, които са подкрепили Фейхо, го определят като "по-малкото зло".

Габриел, жител на Мадрид: "Искам Санчес да напусне правителството. Това е основната причина – корупцията и всички лъжи.

От днес започва 12-месечен изборен цикъл в Европа, с който може изцяло да се преначертае политическата карта. Завой надясно за четвъртата най-голяма икономика в ЕС, ще нанесе сътресения далеч отвъд пределите на Испания.