Българските евродепутати с остра реакция срещу агресията в Марсилия. Те ще търсят подкрепа за декларация срещу насилието.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ-СДС, ЕНП: "Ние петимата от ГЕРБ, които сме в парламента, вече изпратихме писмо до френските институции, настоявайки за категоричен отговор за разследване, за понасяне на наказателна отговорност, включително и изплащане на обезщетения за хората, които са пострадали. Най-голямото наказание за тези, които ни причиниха това ще бъде тогава, когато дойдат в София - тук да се дървим нормално."

Ивайло Вълчев, евродепутат от ИТН: "Видяхме реакции на френски депутати от крайната левица, които буквално аплодираха това, което се случи на стадиона, затова съм се обърнал и към някои от тях и да, ако намерим необходимата подкрепа със сигурност ще направим това въпрос в ЕП, тъй като за мен е абсолютно недопустимо европейски депутат да застава зад това насилие."