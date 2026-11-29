Тежка зимна обстановка в Северозапада: километрични опашки, блокирани автобуси, закъсняващи влакове и населени места без ток

Километрични опашки от автомобили, блокирани автобуси и прекъсвания на електрозахранването усложняват обстановката в областите Монтана и Враца. Най-тежка е ситуацията по пътя Е-79 между Ботевград, Мездра, Враца и Монтана.

Огромно задръстване в района на Бели извор, Врачанско продължава повече от 12 часа. Сериозни затруднения има и по направлението Ботевград – Мездра, където през нощта стотици автомобили и ученически автобус останаха блокирани в снега.

Бели извор - Враца

Огромна тапа в района на Бели извор. Затрудненията засягат пътуващите по направлението Враца - Монтана и тежкотоварния трафик Видин - Монтана - Враца.

От АПИ не коментираха дължината на колоните от тирове, които са спрени до освобождаването на пътя, който беше затворен снощи около 18.00ч.

Копяновец – Ботевград – Мездра

През нощта движението към Мездра бе спряно повече от 8 часа. Стотици автомобили и ученически автобус и други са останали в километрична колона заради аварирали камиони, които са блокирали и снегопочистващата техника.

Проходът “Петрохан”

Проходът е отворен за движение. Снежната покривка достига на места повече от 30 см. Шофьорите трябва да бъдат много внимателни и подготвени за резки промени в атмосферните условия.

Хронология на ситуацията

Вчера в 18.00 ч. беше въведено е ограничение за тежкотоварните автомобили над 12 тона по Е-79 в направлението Ботевград – Мездра – Враца – Монтана заради усложнената зимна обстановка.

Минути по-късно камиони в района на Копяновец аварират и блокират движението в посока от Ботевград към Мездра и снегопочистващата техника.

Заради инцидента в района на се километрична колона от автомобили, сред които и ученически автобус. Пътници остават блокирани в тежките зимни условия.

Тази сутрин затрудненията продължават по основните пътни направления в Северозапада.

По информация от пътници, поне два автобуса с пътници повече от 12 часа не могат да изпълнят курсовете си София - Видин - София. Фирмата превозвач и шофьорите нямат информация, кога ще продължат пътуването от там, където изчакват, за да продължат по маршрутите им.

Автобусът, тръгнал от София в 17.45 ч. снощи, все още не е пристигнал във Видин. По последна информация той е в задръстване в района преди разклона за Вършец, след Бели извор.

Друг автобус, потеглил от Видин в 16.30 ч. вчера, е получил разрешение да продължи пътуването си едва тази сутрин, след престой в задръстването преди София.

Сутрешният курс от Видин в 5.30 ч. днес е отменен.

Автобусът, който трябва да потегли от Видин в 10.00 ч., ще бъде изпратен заради многото чакащи пътници. Засега няма информация кога ще пристигне в София.

Служителката на автогарата е обяснила, че няма пряка връзка с шофьорите.

Проблеми има и при влаковете по направлението София – Враца – Мездра – Видин и Берковица.

Бърз влак от София за Видин, тръгнал в 17.15 ч. вчера, е бил с 185 минути закъснение заради повреда на електрическа мотриса в гара Мездра. Влакът е бил отменен в участъка Зверино – Мездра, а пътниците са пренасочени към следващи влакове.

Пътнически влак от Мездра за Видин е престоявал в гара Орешец заради липса на напрежение в контактната мрежа.

Влак от Бойчиновци за Берковица е увеличил закъснението си до 216 минути.

Бърз влак от Варна за Враца е бил със 60 минути закъснение заради изчакване на възможност за разминаване с друг влак. БДЖ - Пътнически превози

Пътниците трябва да проверяват актуалната информация за движението на влаковете преди пътуване, тъй като закъсненията и престоите се променят.

В десетки населени места на областите Видин, Монтана и Враца имаше, а на места продължава да има проблеми с електрозахранването. В част от тях хората останаха без ток през цялата нощ.