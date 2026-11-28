Танкерът „Кайрос“, който преди близо година заседна край Ахтопол, е скъсал котва заради бурното море и силния вятър и е започнал да дрейфа в посока Созопол. В крайна сметка плавателният съд е заседнал в скалите край града. На борда му има двама души – китайски граждани. Според информацията към момента няма пряка опасност за хората в района.

Малко преди 18.00 часа танкерът е променил посоката си и бързо се е придвижил към Созопол. Заради силния вятър и тежките метеорологични условия институциите не са имали възможност да реагират навреме и да овладеят движението му.

На борда на плавателния съд има двама души, за които се знае, че са китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика. Представители на Морска администрация вече са извършили първоначален оглед на място, но лошото време не е позволило проверката да бъде по-подробна.

Танкерът няма да остане без наблюдение през нощта. Екип на „Гранична полиция“ ще дежури в района. По информация към момента няма пряка опасност за хората в близост до плавателния съд. Съобщава се и че на борда няма опасни вещества.

Предстои утре сутринта институциите да извършат нови огледи и да преценят какви действия да бъдат предприети за изваждането на танкера. Очаква се операцията да бъде сложна заради мястото, на което е заседнал корабът.

Това не е първият инцидент с „Кайрос“. Преди близо година танкерът заседна край Ахтопол, след като беше изоставен от турски влекач в българската акватория след поражения от дронове. Тогава операцията по изваждането му продължи десет дни.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.