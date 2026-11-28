Левски трябваше да напусне терена и да се прибере в съблекалнята, докато ексцесиите по трибуните не приключат. Това е мнението на бившия изпълнителен директор на „сините“ Павел Колев. В интервю за БНТ той коментира случилото се по време на двубоя с Олимпик Марсилия, като отправи критики към всички страни, замесени в инцидентите.

Колев определи организацията около мача на стадион „Велодром“ като пълен провал и допълни, че отговорност за това носят най-вече френските представители.

„Пълен провал не само на Олимпик Марсилия, но и на френската полиция. И разбира се, за съжаление, трябва да кажа и на УЕФА. Привърженици от различни категории, от различни зони на стадиона, нямат право и не би трябвало да могат да преминават от една зона в 7друга необезпокоявани. Камо ли пък въоръжени. Това е някакъв абсурд“, коментира Колев.

Според бившия изпълнителен директор на Левски при създалата се ситуация, българският отбор е трябвало да се прибере в съблекалнята.

„Да, това е трудно решение. Да, то би могло да доведе до служебна загуба за Левски, но това са нелепи оправдания на фона на застрашения живот на хората“, категоричен е Колев.

Той е съпричастен с пострадалите български фенове.

„Единствените адекватни хора, които аз видях, бяха тези момчета, които защитиха с телата си, жените и децата, които можеше да пострадат повече от това, което се случи“, каза Колев.

Той сподели, че е скептично настроен към изваждането на Олимпик Марсилия от Лига Европа.

„Най-вероятно ще се стигне до затваряне на стадиона, забрана за гостуваща публика, финансова глоба. Честно казано, аз се съмнявам, че ще има изваждане на отбора от Лига Европа. Това е изключително крайна мярка, която няма да е несправедлива, мен ако питате. Но УЕФА обикновено избягва подобни тежки наказания“, добави Колев.

Цялото интервю с Павел Колев гледайте утре в предаването „Арена спорт“ по БНТ.