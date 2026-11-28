Златена Салабашева се изправи срещу бившия си клуб Славия и помогна на ЦСКА се наложи с 3:0 гейма в среща от осмия кръг на НВЛ за жени. Минутки след двубоя волейболистката говори пред БНТ.

„Радвам се, че се върнах тук. Беше емоционално, вече съм в друг отбор. Добре се справихме в мача, както аз, така и момичетата“, каза Салабашева.

Тя сподели, че е доволна от сработването с новите си съотборнички.

„Бързо успяхме да се сработим, за което съм щастлива. Надявам се и занапред да продължаваме така. Много ми се иска тази тенденция на непобедимите отбори да бъде разрушена, но затова се изисква много работа. Надявам се в бъдеще все по-добре да се справяме с по-силните съперници като отборите на Левски и Марица“, добави Салабашева.

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